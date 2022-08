صحيفة "بوليتيكن" الدنماركية تتساءل.. بقاء السلطة في لبنان لغز كبير!!

تساءلت صحيفة “بوليتيكن” الدنماركية في تقريرين لها خلال اليومين الماضيين، عن أسباب بقاء السلطة الحاكمة في لبنان، رغم كل الأزمات الاقتصادية وكارثة مرفأ بيروت التي هزت لبنان قبل عامين وتحل ذكراها في الرابع من آب، وسط خيبة أمل من عرقلة القضاء المتعمدة من الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان.

ورأت الصحيفة في التقرير الذي حمل عنوان: “كشف الانفجار الخلل في البلاد. ومنذ ذلك الحين الأمر يسير نحو الانحدار فقط”، أن المؤشرات تتكاثر حول أن لبنان يعيش أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم على الإطلاق، ومن خلال اختيار قصص أشخاص يبدون في بيروت بصحة جيدة؛ فصّلت “بوليتيكن” وقائع ويوميات “صراع البقاء”. فبعض المراجعين لفحوص روتينية يكتشفون اليوم أنهم يعانون سوء تغذية ونقص فيتامينات ضرورية.

كذلك عرّجت “بوليتيكن” على انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب 2020، معتبرة أن الأمور باتت أكثر سوءاً منذ تاريخه، مشددة على أن ذلك كله “كشف حتى اليوم عجز السياسيين عن حماية سكانهم، الذين كانوا يشعرون بالضغط الاقتصادي”.

وأضافت: “بينما تحولت أنظار العالم منذ ذلك الحين إلى مكان آخر، استمرت حال السقوط التي باتت تحيّر حتى الخبراء”.

Amira Al Tabbaa må leve på et minimum. For det er ekstremt svært at få pengene til at række i Libanon, som lider under en af verdens værste økonomiske kriser nogensinde. https://t.co/HOdZfEFe9O

— Politiken (@politiken) August 1, 2022