صدور القرار الاتهامي في قضية تعنيف الأطفال بحضانة Garde rêve.. إليكم التفاصيل

أصدرت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان، برئاسة القاضي أميرة شحرور وهبة هاشم وجوزف تامر مستشارين قرارها في قضية تعنيف الأطفال في حضانة Garde rêve، والمنتهي الى:

اتهام المدعى عليها دجيني الحلو بجناية المادة ٥٤٧ معطوفة على المادة ١٨٩ و٢٠١ من قانون العقوبات بعد ثبوت توقعها النتيجة الجرمية المتمثلة باحتمال وفاة أي من الأطفال ولاسيما الرضع منهم اختناقاً او تأثراً بالضرب خصوصاً الواقع على الرأس جراء افعالها التعنيفية بحقهم والتي لم تحجم عنها رغم تنبيهها بخطورتها ولم تفضِ بدورها إلى هذه النتيجة لسبب خارج عن ارادتها، والظن بها بالجنحة المنصوص عليها في المادة ٥٥٤ معطوفة على المادتين ٥٥٩ و٢٥٧ من قانون العقوبات لإقدامها على إيذاء البعض الآخر من الأطفال، وبالجنحة المنصوص عليها في المادة ٥٨٤ لإقدامها على توجيه العبارات النابية بحق الأطفال وذويهم.

كما قضى القرار باتهام المدعى عليهما جومانة أبو سعيد وطوني مهنا بجناية المادة ٥٤٧ معطوفة على المواد ٢١٩ و٢٠١ و١٨٩ بعد ثبوت سلوكهما السلبي المتمثل بامتناعهما عن إغاثة الأطفال المعنفين بالرغم من معرفتهما بجسامة وخطورة أفعال الضرب والتعنيف التي ترتكبها المدعى عليها دجيني الحلو بحقهم وتوقعهما احتمال وفاة اي من الأطفال اختناقاً او تأثراً بالضرب وفقا لما هو ثابت بمقاطع التسجيلات المصورة والصوتية، الامر الذي لم يتحقق لظرف خارج عن إرادة المدعى عليها الحلو، كما الظن بهما بالجنحة المنصوص عليها في المادة ٥٥٤ معطوفة على المادتين ٥٥٩ و٢٧٥ و٢١٩ بالنسبة للمدعى عليها جومانا أبو سعيد، لثبوت إقدامهما على ضرب وايذاء البعض الآخر من الأطفال.