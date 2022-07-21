صدور النتائج الرسمية لإمتحانات الشهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة

أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي منذ قليل نتائج الدورة الأولى من الشهادة الثانوية بفروعها الأربعة.، (فرع علوم الحياة – فرع العلوم العامة – فرع الاجتماع والاقتصاد – فرع الآداب والإنسانيات)

وكان وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي قد صرح بالتالي:

‏أتشارك مع المرشحين والأهالي الفرح بنجاح أبنائنا في الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة، واشكر دائرة الامتحانات واللجان الفاحصة والمديرية العامة للتربية بكل أركانها على إنجاز هذا الاستحقاق بكل دقة ونزاهة.

و ‏يُمكنكم منذ الان الاطلاع على النتيجة الرسمية لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة عبر اعتماد هذه الوسائل تحميــــل تطبيـــــق MEHE

‏ويستطيع أيضاً المرشح التحقق من نتائجه عبر زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العالي:

https://results.mehe.gov.lb/