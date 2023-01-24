الثلاثاء 2 رجب 1444 ﻫ - 24 يناير 2023 |
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صراع وصراخ بين النواب على خلفية قرارت البيطار

منذ 41 دقيقة
مجلس النواب اللبناني

مجلس النواب اللبناني

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تحوّلت الجلسة المقرّرة لمناقشة قانون استقلالية القضاء، إلى ما يشبه حلبة الصراع بين فريق يمثله حزب الله وحركة امل يتّهم النواب الآخرين بتسييس القضاء، وافرقاء آخرين يتعجبون من هذه التصاريح ويرفضونها.

بدأ الاشكال عند انتقاد النائب حسين الحاج حسن للقاضي طارق البيطار، لينضم إليه آخرون مؤيدين لكلامه، قبل أن يعلوَ صوت كل من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر ردًا على دفاع بعض النواب عن البيطار، مؤكدين ان الاخير لا يقوم الا بتنفيذ اجندات سياسية.

وعلمت mtv انّ بعض التعليقات اتسمت بحدية بالغة وألفاظ عالية النبرة من قبل فريق “حزب الله” وحركة “امل”، كما انّه جرى خلال الجلسة توجيه اتهامات لويليام نون وللنواب الذين تضامنوا معه.

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