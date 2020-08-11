صراف بلا ترخيص في قبضة الأمن في بلدة حولا

ضبطت دورية من المديرية العامة للأمن العام في بلدة حولا، اللبناني (ح. إ. ق) يقوم بأعمال الصرافة في السوق السوداء دون ترخيص، وبمراجعة المدعي العام المالي تم توقيفه واحالته الى النيابة العامة المالية.

وصدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي: “في إطار متابعة موضوع الحد من التلاعب بسعر صرف العملة الوطنية، ضبطت دورية من المديرية العامة للأمن العام في بلدة حولا، اللبناني (ح. إ. ق) يقوم بأعمال الصرافة في السوق السوداء دون ترخيص، وبمراجعة المدعي العام المالي تم توقيفه واحالته الى النيابة العامة المالية”.