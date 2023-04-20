صرخة من عمّال شركة الترابة الوطنية: لإعادة النظر بموضوع إقفال المقالع

أوضح عمال شركة الترابة الوطنية (السبع) في بيان، أنه “منذ بداية العام 2019، وشركات الإسمنت في لبنان تعاني من عدم انتظام العمل في مقالعها لتأمين المواد الأولية الحيوية لصناعة الإسمنت”، لافتين إلى أن “عملية إنتاج الإسمنت تتطلب المواد الأولية الكلسية المتواجدة في مقالع الشركات والتي هي أساس الدورة الإنتاجية”.

وقالوا: “بعد الوعود المتكررة من قبل المسؤولين من دون ترجمة عملية على الأرض، وبعد ما نلمسه من تأجيل وعدم جدية في التعاطي مع قضيتنا المحقة والإنسانية، نجد أنفسنا مضطرين لإطلاق صرختنا حتى تحقيق مطالبنا الأساسية لاستمرارية هذه الشركة التي لطالما كانت وستبقى رائدة في أدائها، وركنًا أساسيًا في بنيان الصناعة اللبنانية بمعايير تراعي الشروط البيئية المطلوبة”.

وناشدوا المعنيين “الالتفات إلى أوضاعنا وإعادة النظر بموضوع إقفال المقالع والسماح لنا بالقيام بأعمال الحفر، الزرع والتأهيل. فكما يعلم الجميع إقفال المقالع يعني إقفال الشركات وتعريض آلاف العائلات للبطالة. فما زلنا نصر على العمل من خلال تراخيص رسمية صادرة عن الجهات المعنية، لذلك نتمنى أن نتوصل إلى إطار يمنحنا ترخيصا طويل الأمد (و ليس مهل إدارية) لإستثمار المقالع تحت إشراف وزارة البيئة ومراقبتها، تبعا لأحدث المواصفات الدولية لإستثمار المقالع وتأهيلها كما تصنيع الإسمنت، فقد حان الوقت لحسم هذه القضية في أقرب وقت ممكن”.

وختموا مشيرين إلى أنّ “قطاع صناعة الإسمنت يوفر أكثر من 5000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة على مساحة الوطن، وأن شركة الترابة الوطنية تأسست في العام 1953 وهي المصنع الأكبر للإسمنت في لبنان”.