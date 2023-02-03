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صرخة موظفي "تلفزيون لبنان".. رواتبنا تساوي أقل من 40 ليتر بنزين!

منذ 7 دقائق
تلفزيون لبنان

تلفزيون لبنان

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أصدرت نقابة الموظفين والعاملين في تلفزيون لبنان، بياناً جاء فيه:

“بعد أن تلقى موظفو تلفزيون لبنان مرارا وتكرارا وعودا بتحسين أوضاعهم منذ بداية الأزمة الاقتصادية واقتراح الحلول والمساعدات التي اقرت، وهي حق من حقوقنا. اليوم، بعد أن تبخرت رواتب الموظفين وأصبحنا أمام انعدام القدرة على تأمين الوصول الى العمل، وبعد فترة طويلة من تقاذف المسؤوليات، والموظف وحيدا يدفع ثمن التأجيل وينتظر تنفيذ وعود لا ينال منها شيئا بينما جميع المؤسسات العامة والخاصة، ومنها وزارة الإعلام تنال دعما حتى لو كان لا يكفي، ولكنه يشكل سنداً بسيطاً للاستمرار، وبعد ان وصلنا الى هذه الحال حيث راتب الموظف في الشركة يساوي اقل من 40 ليتر بنزين، يهم مجلس النقابة ان يذكر وزير الإعلام الذي استرد ادارة الشركة بالحقوق التي لم تعد تحتمل التأجيل، وهي:

1 – زيادة غلاء المعيشة التي نشرت بالجريدة الرسمية مع المفعول الرجعي.
2- المساعدة الاجتماعية كما اقرتها المراسيم وموازنة 2022.
3- تجديد عقد التأمين كما ينص عليه النظام الداخلي للشركة والذي هو حق مكتسب.
4- تسديد فروق المساعدات المدرسية”.

وتابع البيان: “ان مجلس النقابة يعتبر نفسه بحال انعقاد دائم لمتابعة التطورات، ويدعو جميع الموظفين للوقوف صفا واحدا خلف نقابتهم والاستعداد للقيام بكل ما يلزم للحصول على الحقوق المشروعة وتؤكد النقابة وقوفها الى جانب الاتحاد العمالي العام و تدعم مواقف رئيسه المطالبة بالعدالة للموظفين”.

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