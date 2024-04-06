صفارات الإنذار تدوي.. حزب الله يستهدف جنودا إسرائيليين على الحدود

أعلن حزب الله اليوم السبت استهداف تجمع لجنود إسرائيليين على الحدود، في الوقت الذي أعلن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق صفارات الإنذار.

وقال بيان لحزب الله إن عناصره استهدفوا بعد ظهر اليوم تجمعا ‏لجنود إسرائيل في محيط ثكنة شتولا بالأسلحة الصاروخية وإنهم “أصابوه إصابة مباشرة”.‏

وفي وقت سابق من اليوم، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد خلال الليل خمس عمليات إطلاق نار وصواريخ من لبنان إلى منطقة شتولا في شمال إسرائيل دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وأضاف الجيش أن جنوده ردوا بقصف مصدر إطلاق الصواريخ.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائراته قصفت عددا من البنى التحتية لحزب الله في مناطق عيتا الشعب وأرنون وطير حرفا في جنوب لبنان.

وكان حزب الله أعلن أمس مقتل أربعة من عناصرها في هجمات إسرائيلية، في حين أعلنت حركة أمل مقتل ثلاثة من أفرادها في قصف إسرائيلي استهدف بلدتي عيتا الشعب والنبطية بجنوب لبنان.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل إطلاق نار وقصفا متبادلا بين حزب الله وفصائل مسلحة من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى منذ اندلاع الحرب بين حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وأفضت المواجهات على الجانب اللبناني منذ الثامن من أكتوبر الماضي وحتى اليوم إلى مقتل 405 أشخاص هم 260 من عناصر حزب الله و17 من حركة أمل و33 من حركتي حماس والجهاد وخمسة عناصر من حماس في لبنان و73 مدنيا، بينهم ثلاثة من الصحافيين، و14 من الدفاع المدني وجندي من الجيش اللبناني وعنصر من قوى الأمن الداخلي وآخر من الحزب السوري القومي الاجتماعي، وفق بيانات حزبية وتقارير أمنية وطبية.