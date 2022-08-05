صفقة تجنيس على النار؟

أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية في تغريدة عبر “تويتر” أن ما نشرته صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية عن “بيع” جوازات سفر لبنانية لغير لبنانيين خبر كاذب ولا أساس له من الصحة.
وكانت كشفت مجلّة “لو فيغارو الفرنسيّة عن مرسوم تجنيس قيد الإعداد في لبنان يشمل ما سمّته بيع 4 آلاف جواز سفر لبناني بسعر يتراوح بين 50 ألف و100 ألف يورو.
واعتبرت الصحيفة أنّ هذا الأمر يشكّل مثالاً جديداً على حالة الفساد في لبنان.
إشارة الى أنّ إحدى الصحف العربيّة كانت نشرت مقالاً منذ أسابيع عن مرسوم تجنيس قيد الإعداد، من دون أن ينفي ذلك أيّ مرجعٍ رسمي.
علماً أنّ مرسوم تجنيس كان صدر منذ سنوات في عهد الرئيس ميشال عون، وإن صدر مرسومٌ، كما يتردّد، سيكون الثاني في عهد الرئيس عون.