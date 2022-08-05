الجمعة 7 محرم 1444 ﻫ - 5 أغسطس 2022 |
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صفقة تجنيس على النار؟

منذ 40 ثانية
جوازات سفر لبنانية

جوازات سفر لبنانية

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أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية في تغريدة عبر “تويتر” أن ما نشرته صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية عن “بيع” جوازات ‏سفر لبنانية لغير لبنانيين خبر كاذب ‏ولا أساس له من الصحة.‏

وكانت كشفت مجلّة “لو فيغارو الفرنسيّة عن مرسوم تجنيس قيد الإعداد في لبنان يشمل ما سمّته بيع 4 آلاف جواز سفر لبناني بسعر ‏يتراوح بين 50 ألف و100 ألف يورو.‏

واعتبرت الصحيفة أنّ هذا الأمر يشكّل مثالاً جديداً على حالة الفساد في لبنان.‏

إشارة الى أنّ إحدى الصحف العربيّة كانت نشرت مقالاً منذ أسابيع عن مرسوم تجنيس قيد الإعداد، من دون أن ينفي ذلك أيّ مرجعٍ ‏رسمي.‏
علماً أنّ مرسوم تجنيس كان صدر منذ سنوات في عهد الرئيس ميشال عون، وإن صدر مرسومٌ، كما يتردّد، سيكون الثاني في عهد ‏الرئيس عون.‏

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