صفقة تجنيس على النار؟

أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية في تغريدة عبر “تويتر” أن ما نشرته صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية عن “بيع” جوازات ‏سفر لبنانية لغير لبنانيين خبر كاذب ‏ولا أساس له من الصحة.‏

وكانت كشفت مجلّة “لو فيغارو الفرنسيّة عن مرسوم تجنيس قيد الإعداد في لبنان يشمل ما سمّته بيع 4 آلاف جواز سفر لبناني بسعر ‏يتراوح بين 50 ألف و100 ألف يورو.‏

واعتبرت الصحيفة أنّ هذا الأمر يشكّل مثالاً جديداً على حالة الفساد في لبنان.‏

إشارة الى أنّ إحدى الصحف العربيّة كانت نشرت مقالاً منذ أسابيع عن مرسوم تجنيس قيد الإعداد، من دون أن ينفي ذلك أيّ مرجعٍ ‏رسمي.‏

علماً أنّ مرسوم تجنيس كان صدر منذ سنوات في عهد الرئيس ميشال عون، وإن صدر مرسومٌ، كما يتردّد، سيكون الثاني في عهد ‏الرئيس عون.‏