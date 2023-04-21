صلوات العيد عمّت مساجد إقليم الخروب.. وتأكيد على الحوار والتلاقي

احتفلت منطقة إقليم الخروب بعيد الفطر، فأقيمت صلاة العيد في معظم مساجد المنطقة، وألقيت خطب العيد، التي ركزت على التمني في أن يحمل الأمن والاستقرار والسلام والطمأنينة للبنان وشعبه.

كما شددت الخطب تأكيد الحوار والتلاقي والتواصل والتعاون بين مختلف مكونات الشعب، وتجسيد صيغة الوحدة الوطنية والعيش المشترك بشكل يومي، لأنها السبيل الوحيد لقيامة لبنان ونهوضه واستمراره.

هذا وأقيمت الصلاة في مساجد بلدات شحيم وبرجا وكترمايا وسبلين وداريا والبرجين ودلهون والمغيرية وعانوت والزعرورية ومزبود وحصروت والدبية والسعديات والجية وبعاصير.