صليبا: الناس تعرّضت "للبهدلة".. وتقصير الحكومة بلغ "حدّ الإجرام"

وصفت النائبة نجاة عون صليبا تقصير الحكومة والوزراء المعنيين بأنّه “يصل إلى حد الإجرام الذي لا يقل أهمية عن انفجار المرفأ”، وذلك بالإشارة إلى ما شهدته الطرقات من فيضانات بسبب غزارة الأمطار.

وسألت صليبا في حديث لجريدة “الأنباء الإلكترونية”: “بأيّ حق تتعرض الناس “للبهدلة” بهذه الطريقة، فيما الوزراء المسؤولون عن الكارثة يتقاذفون المسؤولية”.

وحمّلت وزير الطاقة وليد فياض ووزير الأشغال علي حمية مسؤولية ما حصل، معتبرة أنهما في حكومة واحدة، وليس كل واحد منهم “فاتح دولة على حسابه”، وأنه من غير المقبول التذرع بما جرى بأنه غضب الطبيعة.

وأكدت أن نواب التغيير سيتابعون الموضوع ومساءلة الوزراء المقصرين.