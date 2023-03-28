صليبا: لإنهاء الفراغ مع رئيسٍ يشبه تطلّعات اللبنانيّين الثائرين

غرّدت النائب نجاة عون صليبا عبر حسابها على “تويتر”، قائلة: “من المؤسف، لا بل المضحك تحميلي وبعض نواب الثورة مسؤولية الفراغ”.

صليبا أضافت في تغريدتها: “كلا. لن أنتخب سليمان فرنجية مرشّح حزب الله، ولن أسهّل انعقاد جلسة يفرض فيها حزب الله ومن معه في سلطة الفساد رئيسًا. نعم لإنهاء الفراغ، لكن مع رئيس يشبه تطلّعات اللبنانيّين الثائرين على جميع المسؤولين عن الانهيار”.

من المؤسف لا بل المضحك تحميلي وبعض نواب الثورة مسؤولية الفراغ! كلا.. لن أنتخب سليمان فرنجية مرشح حزب الله، ولن أسهل انعقاد جلسة يفرض فيها حزب الله ومن معه في سلطة الفساد رئيساً!

نعم لإنهاء الفراغ لكن مع رئيس يشبه تطلعات اللبنانيين الثائرين على كافة المسؤولين عن الانهيار! pic.twitter.com/R5swuMDULC — Najat Aoun Saliba (@najat_saliba) March 28, 2023