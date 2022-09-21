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صندوق النقد الدولي: تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها ما زال بطيئا للغاية

منذ 5 دقائق
صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي

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قال صندوق النقد الدولي في بيان الأربعاء في ختام زيارة فريق من خبرائه إلى لبنان إن تقدم السلطات اللبنانية في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي في أبريل نيسان ما زال بطيئا للغاية.

وأضاف الصندوق في البيان أن استكمال الإجراءات المسبقة ضروري لكي يدرس مجلس إدارة صندوق النقد الدولي طلب لبنان الحصول على برنامج مالي.

هذا وقد عرض رئيس بعثة صندوق النقد الدولي السيد ارنستو راميرز، مع رئيس الجمهورية ميشال عون خلال استقباله له مع وفد من البعثة بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، نتائج الاتصالات التي اجراها السيد راميرز مع عدد من المسؤولين اللبنانيين والمعنيين في قطاعي المال والمصارف.

وابلغ الرئيس عون الوفد انه كان ينتظر تحقيق العديد من الإجراءات الإصلاحية المتفق عليها مع صندوق النقد، الا ان عراقيل عدة برزت من عدد من الأطراف في الداخل اخّرت تحقيق ما كان مطلوباً والذي يشكل بداية لعملية النهوض الاقتصادي في البلاد، لا بل ان هذه العراقيل عمّقت نسبة التراجع في الوضع الاقتصادي.

من جهته، اعرب السيد راميرز عن رغبة إدارة الصندوق في استمرار التعاون مع لبنان ودعمه على رغم كل التأخير الذي حصل، مستغرباً الغموض الذي ساد على مستوى السلطتين التنفيذية والتشريعية، لا سيما لجهة القيام بما يلزم من إصلاحات للنهوض بالاقتصاد اللبناني، خصوصاً ان كل تأخير يؤدي الى خسارة لبنان وقتاً ونتائج.

    المصدر :
  • رويترز

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