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صندوق النقد: تشكيل حكومة جديدة "ضروري" لتطبيق إصلاحات

25 - مارس - 2021
آخر تحديث: 25 - مارس - 2021 6:41 مساءً
صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي

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أوضح صندوق النقد الدولي اليوم الخميس أن تشكيل حكومة لبنانية جديدة ذات تفويض واضح ضروري لتنفيذ إصلاحات اقتصادية تشتد الحاجة إليها لانتشال البلد من أزمته المالية.

وقال جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد في مؤتمر صحفي مقرر سلفا “من الضروري تشكيل حكومة جديدة على الفور وبتفويض قوي لتطبيق
الإصلاحات الضرورية.”التحديات التي يواجهها لبنان والشعب اللبناني أضخم من المعتاد، وبرنامج الإصلاح هذا تشتد الحاجة إليه.”

وأضاف رايس أن الصندوق لا يبحث برنامجا مع بيروت في الوقت الحالي، لكنه يقدم المساعدة الفنية لوزارة المالية وبعض الكيانات التابعة للدولة.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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