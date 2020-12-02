صندوق النقد: ملتزمون بمساعدة لبنان على تطبيق الإصلاحات

أكدت مديرة صندوق النقد الدولي أن الصندوق ملتزم بمساعدة لبنان على تطبيق الإصلاحات الضرورية لكن ما زالت هناك حاجة إلى إطار مالي منسق ولبنان بحاجة إلى استراتيجية موثوقة لإعادة تأهيل النظام المصرفي.

في سياق متصل، دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأربعاء، الساسة اللبنانيين إلى تشكيل حكومة جديدة لتنفيذ الإصلاحات في البلاد، وإلا لن يحصل لبنان على مساعدات دولية.

وقال ماكرون الذي يستضيف مؤتمرا للمساعدات عبر الإنترنت، إنه سيعود إلى لبنان في ديسمبر للضغط على الطبقة السياسية، وفق وكالة رويترز.

ويشارك في المؤتمر، رؤساء دول ومنظمات دولية وجهات مانحة متعددة الأطراف ومنظمات غير حكومية وممثلون للمجتمع المدني اللبناني.

ويهدف إلى تقييم المساعدات التي قدمها المجتمع الدولي وتقييم ترتيبات توزيعها منذ مؤتمر 9 أغسطس، والنظر في الاحتياجات الجديدة والعمل على تلبيتها، في سياق الأزمة التي يعانيها لبنان، بحسب وكالة فرانس برس.

وأتاح مؤتمر 9 أغسطس الذي نظم بشكل طارئ بعد خمسة أيام فقط من الانفجار، تحريك مساعدات بقيمة 250 مليون يورو للبنان.