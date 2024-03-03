صواريخ ثقيلة تضرب عيتا الشعب وكفركلا جنوب لبنان

نفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي مساء الأحد سلسلة غارات بالصواريخ الثقيلة على بلدات عيتا الشعب وكفركلا إضافة إلى قصف مدفعي عنيف استهدف بلدات بليدا وعيترون وميس الجبل.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة مستهدفا بصاروخين حي “الجبانة القديمة” في بلدة كفركلا، وغارة أخرى على وسط بلدة كفركلا مستهدفاً أحد المنازل.

كما تتعرض أطراف بلدة بليدا- قضاء مرجعيون إلى قصف مدفعي.

وفي وقت سابق، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي “بالقذائف الفوسفورية” قرية الوزاني قضاء مرجعيون بجنوب لبنان كما قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف حي المسلخ بمحافظة النبطية وفقاً لما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام.