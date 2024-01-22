صواريخ حزب الله تستهدف تجمعًا لجنود العدو في "إيفن مناحم"

صدر عن حزب الله، اليوم الاثنين، بيان جاء فيه: “بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏ صدق الله العلي العظيم”.

وأضاف، “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة”.

وتابع، “استهدف ‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:00 من مساء اليوم الاثنين 22-01-2024 ‏تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط مستعمرة “إيفن مناحم” ‌‏بالأسلحة الصاروخية ‏وحقّقوا فيه إصابات مباشرة”.‏

وأردف، “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (03:30) من بعد ظهر اليوم الاثنين 22-01-2024 موقع السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ‌‏بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه اصابات مباشرة”.

‏وختم: “وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم”.