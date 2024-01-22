صواريخ حزب الله تستهدف تجمعًا لجنود العدو في "إيفن مناحم"

صدر عن حزب الله، اليوم الاثنين، بيان جاء فيه: “بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ صدق الله العلي العظيم”.
وأضاف، “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة”.
وتابع، “استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:00 من مساء اليوم الاثنين 22-01-2024 تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط مستعمرة “إيفن مناحم” بالأسلحة الصاروخية وحقّقوا فيه إصابات مباشرة”.
وأردف، “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (03:30) من بعد ظهر اليوم الاثنين 22-01-2024 موقع السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه اصابات مباشرة”.
وختم: “وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم”.