صواريخ على كريات شمونة وأضرار.. إليكم آخر المستجدات

وسط حالة من الترقب عقب المحادثات المتواصلة بين حركة حماس وإسرائيل، تستمر الجبهة الجنوبية في المواجهة فيما تقع الحدود الشمالية تحت خط صواريخ حزب الله.

وفي آخر المستجدات ذكرت وسائل إعلام إسرائيليّة أنّ صفارات الإنذار دوّت في كريات شمونة ومعيان باروخ وكفار يوفل وغوشرين وبيت هلل في الجليل الأعلى.

وأفيد عن إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتّجاه مواقع إسرائيلية في إصبع الجليل وانفجار صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء قرى حدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن سماع دوي انفجارات عنيفة في كريات شمونة وتفعيل الدفاعات الجوية، وعن وقوع أضرار في أحد المباني جراء سقوط صاروخ في كريات شمونة.