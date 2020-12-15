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صوان يستمع الى إفادات حسن خليل وزعيتر غداً

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آخر تحديث: 15 - ديسمبر - 2020 1:54 مساءً
القاضي فادي صوان

القاضي فادي صوان

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يباشر المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، استجواب وزير المال السابق النائب علي حسن خليل ووزير الأشغال العامة والنقل السابق النائب علي زعتير غدا الأربعاء 16 الحالي، كمدعى عليهما، وذلك بعد أن تبلغا أصولا عبر مراسلة الأمانة العامة لمجلس النواب وكذلك على عنوان منزليهما.

كما استدعى صوان رئيس الأركان السابق في الجيش اللواء المتقاعد وليد سلمان للإستماع الى إفادته بصفة شاهد.

يذكر أن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب رفض استجوابه من قبل القاضي فادي صوان الذي اتهمه وثلاثة وزراء سابقين بالإهمال فيما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت.

واتصل صوان بمكتب دياب الأسبوع الماضي ليطلب موعدا معه اليوم الإثنين لكن تم إبلاغه برفض دياب الخضوع للاستجواب.

وأثارت الاتهامات التي وجهها القاضي فادي صوان الأسبوع الماضي انتقادات شديدة، وأشار بعض السياسيين إلى أن صوان كان انتقائيا في تحديد من سيوجه إليهم الاتهامات وأنه تجاوز نطاق سلطاته بتوجيه اتهامات لوزراء. لكن آخرين قالوا إن قراره ينم عن شجاعة.

ونفذ عدد من الثوار وقفة لدعم صوان في الاستمرار بفتح الملفات والمضي قدماً بالتحقيقات مؤكدين بأن كل هذه السلطة العفنة متواطئة وهم من تسببوا بانفجار المرفأ.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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