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“صوت بيروت إنترناشونال” تدين جريمة استهداف برج الجلاء في غزة

منذ 38 دقيقة
آخر تحديث: 15 - مايو - 2021 9:44 مساءً
صوت بيروت إنترناشونال Sawt Beirut International

صوت بيروت إنترناشونال Sawt Beirut International

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تدين صوت بيروت إنترناشونال الجريمة النكراء التي طالت مبنى الجلاء في غزة والذي يضم عدداً من المكاتب الصحفية لمؤسسات إعلامية محلية ودولية من أبرزها وكالة أسوشيتد برس الأمريكية وشبكة الجزيرة.

إن استهداف المؤسسات الصحفية والتعرض للصحافيين يعد أمراً مرفوضاً وهو بالتالي استهداف للقوانين والمواثيق الدولية التي تنص على حماية الصحافيين في النزاعات الدولية وغير الدولية.

بعدما عجزت إسرائيل عن تبرير همجيتها بحق الفلسطينيين، قررت إسكات الصوت وطمس الحقائق عبر استهداف وسائل الإعلام لمنها من ممارسة دورها المقدس في نقل الصورة من داخل غزة إلى العالم أجمع.

 

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