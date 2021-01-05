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“صوت بيروت انترناشونال” ينقل أخبار لبنان إلى العالم

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 5 - يناير - 2021 11:24 مساءً
صوت بيروت ولبنان... إلى العالم

صوت بيروت ولبنان... إلى العالم

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صوت بيروت وكل لبنان أصبح مسموعاً في كل البلدان من خلال “صوت بيروت إنترناشونال” الذي يعمل فريق عمله على نقل كافة المستجدات السياسية، الأمنية، الاقتصادية، الاجتماعية، الصحية، وغيرها مما يدور على الساحة اللبنانية، لتقديم الخبر في الوقت المناسب لقرائه ومستمعيه ومشاهديه بشكل موضوعي محترف.

“صوت بيروت انترناشونال” الاذاعة اللبنانية الاولى التي تبث برامجها عبر شبكة الانترنت فقط، وقد انضم اليها فريق من اعلاميي الصف الاول والمراسلين المحترفين المنتشرين على كافة الأراضي اللبنانية لتحقيق الهدف الكبير الا وهو جعل صوت بيروت ولبنان مسموعا في جميع انحاء العالم، حيث دخل “صوت بيروت انترناشونال” مرحلة جديدة من التغطية الإخبارية المباشرة بالصوت والصورة والبرامج المتنوعة.

ومن خلال الرسوم الكاريكاتورية التي أطلقها “صوت بيروت إنترناشونال” سيتم نقل ما يدور في لبنان بأسلوب ساخر يحمل في ذات الوقت عمقاً في النقد يوازي المقالات والتقارير الصحفية.

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