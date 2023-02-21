"صوت بيروت انترناشونال" يواكب حريق معمل "الكونكورد" في منطقة الناعمة

شب حريق في معمل “الكونكورد” بمنطقة الناعمة بحيث بدء نحو الساعة الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء 21\2\2023، وتصاعد الدخان الأسود في المنطقة ومحيطها وهرعت سيارات الاطفاء الى مكان وعملت على اخماد الحريق ومنعه من الوصول إلى سائر طبقات المبنى والمحيط.

وكان صوت بيروت انترناشونال قد واكب الحريق منذ اللحظات الاولى، وفي تفاصيل الحريق كان هناك عدد من العمال خلال الدوام المسائي في المعمل، وعند اشتعال النيران ذهب العمال الى السطح، ومن ثم حضر الدفاع المدني وفوج اطفاء بيروت فيما تم اجلاء 27 عاملاً ولكن كما افاد مراسل صوت بيروت انترناشونال ان عامل من الجنسية الباكستانية قد فارق الحياة جراء الحريق، وتم انقاذ 26 عاملاً من على سطح المبنى.

وكان الجيش قد نظم دخول المتطوعين ومنع دخول المواطنين، وحضر كل من فوج الاطفاء من الضاحية الجنوبية وصيدا والدفاع المدني الفلسطيني الدفاع المدني من الدكوانة وكفرشيما.

وعادت فرق الدفاع المدني الى عمليات إطفاء الحريق بعد إنقاذ العمال من الحريق المشتعل منذ الساعة الخامسة، بالطوابق الخامسة والسادسة.