الجمعة 28 ربيع الأول 1445 ﻫ - 13 أكتوبر 2023 |
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"صوت بيروت" تدين الاعتداء الإرهابي على الصحافيين في جنوب لبنان

منذ 4 دقائق
سيارة الصحافيين التي استهدفها القصف الإسرائيلي جنوب لبنان

سيارة الصحافيين التي استهدفها القصف الإسرائيلي جنوب لبنان

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أدانت منصة صوت بيروت إنترناشونال القصف الإرهابي الذي تعرض له عدد من الصحافيين في جنوب لبنان، وجاء في نص البيان:

“جريمة جديدة تضاف إلى سجل إسرائيل الإرهابي من خلال استهدافها الإعلاميين “شهود الحقيقة”، الذين يقومون بواجبهم الصحافي المقدس لمنعهم من نقل حقيقة ما يجري من اعتداءات بحق الإنسانية .

صوت بيروت إنترناشونال تدين بأشد العبارات استهداف الزملاء الصحافيين، طالبة الرحمة للزميل عصام عبد الله مراسل “رويترز” والشفاء العاجل للزملاء في قناة “الجزيرة” القطرية، كارمن جو خدار وإيلي براخيا اللذين أصيبا في عملية الاعتداء الإرهابي”.

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