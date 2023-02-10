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"صوت بيروت" يواكب إرجاء جلسة "انفجار التليل".. من يتابع القضيّة؟

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 10 - فبراير - 2023 12:34 مساءً
وكيلة الدفاع عن أهالي الضحايا زينة المصري

وكيلة الدفاع عن أهالي الضحايا زينة المصري

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أرجأت هيئة المجلس العدلي جلسة متابعة المحاكمة في ملف انفجار خزان المحروقات في بلدة التليل العكارية، إلى 31 آذار المقبل.

إلى ذلك، واكب مراسل “صوت بيروت انترناشونال” التجمع الذي نفذه عدد من أهالي الضحايا أمام قصر العدل، حيث أوضحت وكلية الدفاع عن سبع عائلات من أهالي الضحايا والجرحى، زينة المصري، أنّه لتأمين صحّة التمثيل في المحاكمة تم إرجاء جلسة اليوم.

كما أشارت المصري في حديث مع “صوت بيروت انترناشونال”، إلى أنّ كلّ قضيّة حقّ يجب أن تستكمل في وجه السياسيين والظالمين وكل من يحاول الضغط لتضييع حقوق الناس، مؤكدة الاستمرار في هذه القضية حتى النهاية.

كذلك أجرى مراسل “صوت بيروت انترناشونال”، في الفيديو المرفق، عددًا من المقابلات مع عدد من أهالي الضحايا.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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