صورة تهز عروش الحكام…. رئيس رابطة مخاتير عكار لـ”صوت بيروت انترناشونال” حتى المولدات أُطفئت

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة لطفله تبلغ من العمر خمس سنوات مريضه بالربو وهي تجلس على كرسي في محل سمانة واضعة جهاز تنفس لعدم توفر الكهرباء في منزلها، لان قدرة عائلتها المادية لا تسمح لها الاشتراك بمولد كهرباء.

رواد السوشيل ميديا ذكروا ان الطفلة من سكان القبه ضهر المغر، وعبروا عن غضبهم من دولة لم تستطع تأمين ادنى حقوق مواطنيها، ومن مسؤولين اعتادوا على النهب والفساد لاسيما في ملف الكهرباء.

رئيس رابطة مخاتير عكار، مختار ببنين زاهر الكسار، تفاعل مع الصورة حيث نشرها في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” وفي اتصال مع “صوت بيروت انترناشونال” اكد انه لا يعرف عائلة الفتاة، الا انه كما قال “هذه الصورة تكفي لهز عروش الحكام واسقاط المسؤولين، لا بل ان جميع المرضى مهددة حياتهم في لبنان سواء بعد تلويح المستشفيات باغلاق ابوابها، او بتوقف المولدات الكهربائية لعدم تسليم اصحابها مادة المازوت”، واضاف “رئيس الجمهورية اعلن عن تبرعه باحتياط القصر الجمهوري من المازوت لمستشفى الحريري بدلا من ان يعمل على تأمين المازوت لكل لبنان”.

واشار المختار الى ان “بنين اليوم كما عدد من مناطق عكار من دون كهرباء فحتى المولدات اطفئت، توقف عملي بسبب سلطة فاسدة، فانا امتلك ستديو تصوير كيف لي ان اعمل من دون كهرباء”؟! واضاف “الى متى سيبقى الشعب من دون تحرك جدي ومؤثر على الارض، على الثوار ان يعودوا بقوة لبناء لبنان الذي نستحقه ويستحقنا”.

وعود عودة التيار الكهربائي الذي انقطع بشكل كبير عن لبنان منذ اسابيع، تتجدد من دون تنفيذ، فقد اعلن وزير الطاقة والمياه ريمون غجر عدة مرات عن عودة التغذية الى ما كانت عليه لاسيما مع وصول باخرة الفيول اويل grade a مساء الاربعاء، من دون ان يصدق، لا بل المضحك قوله بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء أن الدولة ستشتري 90 ألف طنّ من المازوت، ومن المؤكّد حصول تهريب، لكنّ حجم الكميات المُهرَّبة غير معروف بعد، وقال “المازوت عم يتبخر وبدنا نعرف وين عم يروحوا تخزين وتهريب”… وكأن شاحنات المازوت المهربة الى سوريا والتي التقطتها عدسات المصورين مرات ومرات لا تكفي للاجابة على سؤال غجر!

“حزب الله” وراء ازمة المازوت والكهرباء وكل ازمات لبنان، بفساده وتغطيته للفساد اوصل البلد الى حافة الانهيار، ولن تقوم قيامة للوطن ما دام الحزب وسلاحه يتحكم بكل مفاصل البلد.