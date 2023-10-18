صورة.. حزب الله ينعى أحد مقاتليه من بلدة ميس الجبل

نعى حزب الله أحد مقاتليه ويدعى علي عدنان شقير “جواد” من بلدة ميس الجبل جنوب لبنان، والذي قتل خلال الأحداث الأخيرة في جنوب لبنان.

وتعرضت المنطقة الحرجيّة في أطراف بلدة علما الشعب لقصف إسرائيلي قبل الظهر في وقت تحدثت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن سماع دوي انفجارات على الحدود مع لبنان.

فجراً، قامت مجموعة ‌من حزب الله باستهداف دبابة ميركافا للجيش الإسرائيلي في موقع ‌‏الراهب وتمت إصابتها بشكل مباشر مما أدى إلى قتل وجرح طاقمها.

‏واعلن الحزب في بيان انه “عند الساعة الثالثة والربع من فجر يوم الأربعاء الموافق فيه 18-10-2023 قامت مجموعة ‌‏الشهيدين حسين هاني الطويل ومهدي محمد عطوي بإستهداف دبابة ميركافا لجيش الإحتلال في موقع ‌‏الراهب وتمت إصابتها إصابة مباشرة مما أدى إلى قتل وجرح طاقمها”.

وصباح اليوم الأربعاء، حمّلت سيارات تابعة للجيش اللبناني والصليب الأحمر اليوم جثامين ثلاثة عناصر لـ”حزب الله” من عند “الخط الأزرق” في علما الشعب. واعلن الصليب الأحمر في بيان ، ان “طواقم الصليب الأحمر نقلت ظهر اليوم من خراج منطقة علما الشعب قرب الحدود إلى مستشفى حيرام، جثامين 3 شهداء تم استهدافهم بالقصف الإسرائيلي في وقت سابق، كما تم نقل أشلاء، وقد جرت هذه العملية بالتنسيق مع الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل”.