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صورة.. حزب الله ينعي أحد مقاتليه بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان

منذ 59 دقيقة
قصف على جنوب لبنان

قصف على جنوب لبنان

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نعى “حزب الله” اللبناني اليوم السبت 29 فبراير/شباط 2024، مقاتلا في صفوفه، قتل بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان.

وقال “حزب الله” في بيان له: “بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمود علي حمود “أبو هادي” مواليد عام 1986 من بلدة كفرا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس”.

ونشر الإعلام الحربي في “حزب الله” صورة المقاتل.

ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا متصاعدا واشتباكات بين “حزب الله” اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، مع تحذيرات من تداعيات الحرب

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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