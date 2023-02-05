الأحد 14 رجب 1444 ﻫ - 5 فبراير 2023 |
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صورة.. سيارة تغرق داخل أحد أنفاق خلدة والدفاع المدني يتحرك

منذ 32 دقيقة
خلدة

خلدة

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عمل عناصر من الدفاع المدني، مساء اليوم الأحد، على سحب سيارة وإنقاذ مواطنين احتجزوا بداخلها في منطقة خلدة، وذلك بسبب تجمع المياه نتيجة الأمطار الغزيرة.

وبحسب الدفاع المدني، فقد تمت مساعدة المواطنين على إكمال سيرهم بأمان في نفق خلدة – عاليه.

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