صورة.. سيارة تغرق داخل أحد أنفاق خلدة والدفاع المدني يتحرك

عمل عناصر من الدفاع المدني، مساء اليوم الأحد، على سحب سيارة وإنقاذ مواطنين احتجزوا بداخلها في منطقة خلدة، وذلك بسبب تجمع المياه نتيجة الأمطار الغزيرة.

وبحسب الدفاع المدني، فقد تمت مساعدة المواطنين على إكمال سيرهم بأمان في نفق خلدة – عاليه.

إنقاذ مواطنين احتجزوا داخل سيارتهم في نفق خلده. عمل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٧:٤٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٣/٠٢/٠٥ على سحب سيارة وإنقاذ مواطنين احتجزوا بداخلها بسبب تبرك المياه جراء غزارة المتساقطات وقاموا بمساعدتهم على متابعة سيرهم بأمان في نفق خلده-عاليه. pic.twitter.com/Wz6y5AL250 — الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) February 5, 2023