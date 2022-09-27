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صورة.. عون يسلّم فرقة ميّاس وسام الاستحقاق اللبناني

منذ 35 دقيقة
فرقة ميّاس

فرقة ميّاس

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سلّم رئيس الجمهورية “ميشال عون” فرقة “ميّاس” وسام الاستحقاق اللبناني المذهّب تقديراً لعطاءاتها.

وقال: “قوتكم وأداؤكم المميز ودقة عملكم مكّنوكم من تقديم لوحات فنية رائعة”.

من جهته، قال مدرّب الفرقة “نديم شرفان”: “أنا أكثر من فخور وأرفع رأسي بهذا الوسام وسنكمل المشوار كرمالك يا لبنان”.

وفور فوز فرقة ميّاس بلقب America’s Got Talent، أجرى عون اتصالاً هاتفياً بـ “شرفان”، وهنّأه على الفوز الذي حققته الفرقة في برنامج الاستعراض العالمي، معربًا عن “سعادته بهذا الانجاز العالمي”، وطلب منه نقل تهانيه الى اعضاء الفرقة وسائر العاملين فيها.

وأبلغ الرئيس عون شرفان عن قراره منح فرقة “ميّاس” وسام الاستحقاق اللبناني المذهب، “تقديراً لعطاءاتها الفنية ونجاحها”.

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