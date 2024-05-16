صورة.. ما هو صاروخ "‏S5‌‏" الذي استخدمه حزب الله في الهجوم على موقع المطلة؟

أعلن حزب الله بعد ظهر (الخميس 16-5-2024) عن تنفيذ هجوم استهدف موقع المطلة ‏وحاميته وآلياته بمسيّرة هجوميّة مسلّحة بصواريخ “‏S5‌‏” عدد 2.

وأوضح بيان الحزب أنه عند وصول المسيرة النقطة المحددة ‏لها أطلقت صواريخها على إحدى آلياته والعناصر المجتمعة حولها‎ ‎وأوقعتهم بين قتيل وجريح، ‏وبعدها أكملت انقضاضها على الهدف المحدد لها وأصابته بدقّة.‏

من ناحيته أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائرة بدون طيار متفجرة أُطلقت من الأراضي اللبنانية وانفجرت في منطقة المطلة، ونتيجة الانفجار، أُصيب 3 جنود من الجيش الإسرائيلي أحدهم بحالة خطير.

ومساءً أعلن الحزب أنه نفذ هجوماً جوياً بمسيرات إنقضاضية على منشآت صناعية تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية (شركة إلبيت للصناعات العسكرية) – مصنع ديفيد كوهين في تل حي (شمال كريات شمونة) ‏المُتخصص في إنتاج المنظومات الإلكترونية للجيش الإسرائيلي وأصابت أهدافها بدقة. ‏

كما أعلن الحزب في وقت سابق أيضاً عن استهداف التجهيزات ‏التجسسية المرفوعة على ونش في تلة الطيحات بالأسلحة المناسبة، إضافة لاستهداف تجمع لجنود ‏جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع جل العلّام بصواريخ بركان وقذائف المدفعيّة.‏