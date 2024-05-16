صورة.. ما هو صاروخ "‏S5‌‏" الذي استخدمه حزب الله في الهجوم على موقع المطلة؟

أعلن حزب الله بعد ظهر (الخميس 16-5-2024) عن تنفيذ هجوم استهدف موقع المطلة وحاميته وآلياته بمسيّرة هجوميّة مسلّحة بصواريخ “S5” عدد 2.
وأوضح بيان الحزب أنه عند وصول المسيرة النقطة المحددة لها أطلقت صواريخها على إحدى آلياته والعناصر المجتمعة حولها وأوقعتهم بين قتيل وجريح، وبعدها أكملت انقضاضها على الهدف المحدد لها وأصابته بدقّة.
من ناحيته أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائرة بدون طيار متفجرة أُطلقت من الأراضي اللبنانية وانفجرت في منطقة المطلة، ونتيجة الانفجار، أُصيب 3 جنود من الجيش الإسرائيلي أحدهم بحالة خطير.
ومساءً أعلن الحزب أنه نفذ هجوماً جوياً بمسيرات إنقضاضية على منشآت صناعية تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية (شركة إلبيت للصناعات العسكرية) – مصنع ديفيد كوهين في تل حي (شمال كريات شمونة) المُتخصص في إنتاج المنظومات الإلكترونية للجيش الإسرائيلي وأصابت أهدافها بدقة.
كما أعلن الحزب في وقت سابق أيضاً عن استهداف التجهيزات التجسسية المرفوعة على ونش في تلة الطيحات بالأسلحة المناسبة، إضافة لاستهداف تجمع لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع جل العلّام بصواريخ بركان وقذائف المدفعيّة.