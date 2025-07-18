صورة.. مزور خطير في مرفأ بيروت بقبضة أمن الدولة

صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة، البيان الآتي:

متابعةً للجهود الأمنية في مكافحة الفساد والحفاظ على السلامة العامة، وبعد توافر معلومات دقيقة، أوقف مكتب مرفأ بيروت التابع لمديرية أمن المؤسسات والإدارة العامة في المديرية العامة لأمن الدولة اللبناني (ك. ح.) بتاريخ ١٦/٧/٢٠٢٥، بجرم تزوير شهادات.

خلال التحقيق، أعترف الموقوف بأنه أنشأ منذ عام 2021 شركة وهمية، واستخدم ختمًا مزورًا لإصدار شهادات مزيفة تفيد بأن البواخر تفرغ نفاياتها في مرفأ بيروت، في حين كانت تُلقيها في المياه الإقليمية اللبنانية، ما تسبّب بتلوّث بيئي خطير.

وقد أُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارة القضاء المختص.