الجمعة 23 محرم 1447 ﻫ - 18 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

صورة.. مزور خطير في مرفأ بيروت بقبضة أمن الدولة

منذ 42 دقيقة
عناصر من جهاز أمن الدولة

عناصر من جهاز أمن الدولة

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة، البيان الآتي:

متابعةً للجهود الأمنية في مكافحة الفساد والحفاظ على السلامة العامة، وبعد توافر معلومات دقيقة، أوقف مكتب مرفأ بيروت التابع لمديرية أمن المؤسسات والإدارة العامة في المديرية العامة لأمن الدولة اللبناني (ك. ح.) بتاريخ ١٦/٧/٢٠٢٥، بجرم تزوير شهادات.

خلال التحقيق، أعترف الموقوف بأنه أنشأ منذ عام 2021 شركة وهمية، واستخدم ختمًا مزورًا لإصدار شهادات مزيفة تفيد بأن البواخر تفرغ نفاياتها في مرفأ بيروت، في حين كانت تُلقيها في المياه الإقليمية اللبنانية، ما تسبّب بتلوّث بيئي خطير.

وقد أُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارة القضاء المختص.

    المزيد من أخبار لبنان

    عناصر تابعين لحزب الله
    تعميم حازم من الحزب إلى مقاتليه!
    الشيخ بهاء رفيق الحريري
    بهاء الحريري: سوريا ستبقى قلب العروبة النابض وواحة التاريخ والحضارة
    السيدة الأولى نعمت عون
    السيّدة الأولى تستقبل لجنة شؤون المرأة وتؤكد دعمها لقضايا النساء

    الأكثر قراءة

    عناصر تابعين لحزب الله
    تعميم حازم من الحزب إلى مقاتليه!
    حكمت الهجري
    بعد رفض الهجري لوقف إطلاق النار في السويداء.. كيف رد الشيخ يوسف جربوع؟
    النائب أحمد الخير
    بالفيديو.. إشكال كبير داخل المجلس بين أحمد الخير وسليم عون