صورة من الشتوة الثانية في بيروت.. قصر العدل يغرق!

شهد عدد من الطرق في العاصمة بيروت ومحافظات أخرى زحمة سير خانقة أعاقت حركة المواطنين بسبب تجمع مياه الأمطار بشكل كبير وتعطل حركة السير في عدد من الأنفاق.

وفي بيروت تداول ناشطون على وسائل التواصل صورة من داخل قصر العدل تظهر تجمع المياه بشكل كبير في المبنى، فيما عمد بعض العاملين إلى سحب المياه للخارج، بعدما غمرت المكاتب.

وكانت غرفة التحكم المروري، قد طلبت خلال ساعات الصباح من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب هطول الأمطار حرصًا على السلامة العامة.

وقد تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا وفيديوهات عدة، تظهر غرق الطرقات بمياه الأمطار بسبب انسداد المجاري بأكوام من النفايات.