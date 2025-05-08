صور.. الجيش الإسرائيلي يلقي مناشير على عدد من مناطق الجنوب

قامت الطائرات الإسرائيلية برمي مناشير في عدد من مناطق الجنوب، والمناشير التي ألقيت على شكل أموال مزيفة، تتضمّن رسائل ضدّ “حزب الله”.

جاء هذا بعد ان نفّذ الطيران الإسرائيلي صباح اليوم الخميس 8\5\2025 حزاماً نارياً عنيفاً على أطراف منطقة النبطية جنوب لبنان.

هذا وقد أفادت الجزيرة ان 15 غارة إسرائيلية استهدفت محيط بلدتي كفرتبنيت والنبطية الفوقا وتلتي الدبشة وعلي الطاهر جنوبي لبنان صباح اليوم.

فيما اعلنت يديعوت أحرونوت ان الجيش نفذ 20 غارة على دفعتين في جنوب لبنان.

من جهتها قالت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر، ان سلاح الجو الإسرائيلي شن غارات على هدف مهم لحزب الله في جنوب لبنان.

من جانبه علق رئيس الحكومة نواف سلام على الغارات التي استهدفت الجنوب، قائلاً، ان الانتهاكات الاسرائيلية يجب ان تتوقف بأسرع ما يمكن.