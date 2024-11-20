صور.. الجيش نعى ثلاثة عسكريين استشهدوا جراء استهداف العدو مركزًا له في الصرفند

آثار الغارة الإسرائيلية التي أصابت موقعاً للجيش اللبناني في بلدة الصرفند. رويترز

نعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان ، المعاون أول الشهيد أيمن عبد اللطيف رحال والرقيب الشهيد آدم جرجي عون والرقيب الشهيد علي محمد حرب، الذين استشهدوا بتاريخ 19 /11 /2024 جراء استهداف العدو الإسرائيلي مركزًا للجيش اللبناني في بلدة الصرفند، وفيما يلي نبذة عن حياة كل منهم:

” المعاون أول الشهيد أيمن عبد اللطيف رحال

– من مواليد 1 /4 /1982 صور – الجنوب.

– تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من 27 /12 /2008.

– حائز على عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

– متأهل وله ولدَين.

( تحدد مراسم التشييع لاحقًا)

الرقيب الشهيد آدم جرجي عون

– من مواليد 24 /11 /1997 الغازية – صيدا.

– تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من 30 /3 /2015.

– حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

– عازب.

( تحدد مراسم التشييع لاحقًا)

الرقيب الشهيد علي محمد حرب

– من مواليد 4 /8 /1994 زوطر الشرقية – النبطية.

– تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من 25 /10 /2018.

– حائز على عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

– مطلق.

( تحدد مراسم التشييع لاحقًا)”.

تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه، المعاون أول الشهيد أيمن عبد اللطيف رحال والرقيب الشهيد آدم جرجي عون والرقيب الشهيد علي محمد حرب، الذين استشهدوا بتاريخ ١٩ /١١ /٢٠٢٤ جراء استهداف العدو الإسرائيلي مركزًا للجيش اللبناني في بلدة الصرفند، وفيما يلي نبذة عن حياة كل منهم:

•… pic.twitter.com/jCITW3unfX — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) November 20, 2024