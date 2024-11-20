صور.. الجيش نعى ثلاثة عسكريين استشهدوا جراء استهداف العدو مركزًا له في الصرفند

نعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان ، المعاون أول الشهيد أيمن عبد اللطيف رحال والرقيب الشهيد آدم جرجي عون والرقيب الشهيد علي محمد حرب، الذين استشهدوا بتاريخ 19 /11 /2024 جراء استهداف العدو الإسرائيلي مركزًا للجيش اللبناني في بلدة الصرفند، وفيما يلي نبذة عن حياة كل منهم:
” المعاون أول الشهيد أيمن عبد اللطيف رحال
– من مواليد 1 /4 /1982 صور – الجنوب.
– تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من 27 /12 /2008.
– حائز على عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
– متأهل وله ولدَين.
( تحدد مراسم التشييع لاحقًا)
الرقيب الشهيد آدم جرجي عون
– من مواليد 24 /11 /1997 الغازية – صيدا.
– تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من 30 /3 /2015.
– حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
– عازب.
( تحدد مراسم التشييع لاحقًا)
الرقيب الشهيد علي محمد حرب
– من مواليد 4 /8 /1994 زوطر الشرقية – النبطية.
– تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من 25 /10 /2018.
– حائز على عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
– مطلق.
( تحدد مراسم التشييع لاحقًا)”.
تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه، المعاون أول الشهيد أيمن عبد اللطيف رحال والرقيب الشهيد آدم جرجي عون والرقيب الشهيد علي محمد حرب، الذين استشهدوا بتاريخ ١٩ /١١ /٢٠٢٤ جراء استهداف العدو الإسرائيلي مركزًا للجيش اللبناني في بلدة الصرفند، وفيما يلي نبذة عن حياة كل منهم:
•… pic.twitter.com/jCITW3unfX
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) November 20, 2024