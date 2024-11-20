الأربعاء 18 جمادى الأولى 1446 ﻫ - 20 نوفمبر 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

صور.. الجيش نعى ثلاثة عسكريين استشهدوا جراء استهداف العدو مركزًا له في الصرفند

منذ 12 ساعة
آخر تحديث: 20 - نوفمبر - 2024 11:08 صباحًا
آثار الغارة الإسرائيلية التي أصابت موقعاً للجيش اللبناني في بلدة الصرفند. رويترز

آثار الغارة الإسرائيلية التي أصابت موقعاً للجيش اللبناني في بلدة الصرفند. رويترز

A A A
طباعة المقال

نعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان ، المعاون أول الشهيد أيمن عبد اللطيف رحال والرقيب الشهيد آدم جرجي عون والرقيب الشهيد علي محمد حرب، الذين استشهدوا بتاريخ 19 /11 /2024 جراء استهداف العدو الإسرائيلي مركزًا للجيش اللبناني في بلدة الصرفند، وفيما يلي نبذة عن حياة كل منهم:

المعاون أول الشهيد أيمن عبد اللطيف رحال
– من مواليد 1 /4 /1982 صور – الجنوب.
– تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من 27 /12 /2008.
– حائز على عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
– متأهل وله ولدَين.
( تحدد مراسم التشييع لاحقًا)

الرقيب الشهيد آدم جرجي عون
– من مواليد 24 /11 /1997 الغازية – صيدا.
– تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من 30 /3 /2015.
– حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
– عازب.
( تحدد مراسم التشييع لاحقًا)

الرقيب الشهيد علي محمد حرب
– من مواليد 4 /8 /1994 زوطر الشرقية – النبطية.
– تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من 25 /10 /2018.
– حائز على عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
– مطلق.
( تحدد مراسم التشييع لاحقًا)”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الحرب على لبنان
    مجزرة في معركة.. شهداء و مفقودين جراء الغارات العنيفة على البلدة
    واشنطن
    الحرب على لبنان
    واشنطن تقول كلمتها بشأن اتفاق التهدئة في لبنان!
    بهاء الحريري
    بهاء الحريري: اتفاق الطائف أعاد السلطة المطلقة إلى كنف الدولة وجيشها فقط

    الأكثر قراءة

    المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين
    بعد "الإيجابية" اللبنانية.. هل يجد هوكشتاين "إيجابية مماثلة" في إسرائيل؟
    الحرب بين الجارتين روسيا وأوكرانيا مستمرة من دون حسم عسكري أو أفق لحل سياسي (أدوبي ستوك)
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    السويد وفنلندا تنشران إرشادات النجاة في زمن الحرب
    أفيخاي أدرعي
    الحرب على لبنان
    صور.. ماذا يفعل أفيخاي أدرعي في جنوب لبنان!‎