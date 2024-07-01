صور.. الطيران الإسرائيلي يواصل غاراته على جنوب لبنان

آثار قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

واصل الاحتلال الإسرائيلي القصف على جنوب لبنان ليلاً وحتى ساعات الفجر الأولى.

فقد شن الطيران الحربي المعادي فجر اليوم غارة استهدفت منزلا في بلدة البياضة – قضاء صور للمرة الاولى وقد تحركت الاسعافات إلى المكان وبحسب المعلومات الأولية لا إصابات جراء الغارة.

كما شن الطيران المعادي فجرا غارتين على بلدة كفركلا الأولى على حي الظهور والثانية على حي المسيل سبقها تحليق للطائرات الحربية على علو منخفض فوق الجنوب وصولا إلى صور وإلقاء قنابل ضوئية فوق منطقة الناقورة.

وفجرًا أيضا استهدف الطيران المسيّر المحميه بين مارون الراس و عيترون بثلاثة صواريخ..

ومساء أمس شنّ الطيران الحربي المعادي غارة جوية استهدفت احد المباني في بلدة مركبا دون وقوع إصابات كما انفجرت طائرة درون مفخخة عند حوالي الساعة 20:00 قرب النادي الحسيني لبلدة حولا، من دون وقوع إصابات..

كما أغار الطيران الحربي المعادي على أحد المنازل في الحارة الشرقية لبلدة رب ثلاثين.

و صباح اليوم نفذ العدو الاسرائيلي غارة جوية استهدفت بلدة بليدا ولم يفد بعد عن وقوع إصابات.