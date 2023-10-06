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صور.. بيان وتحذير لقيادة الجيش بعد إنقاذ مركب هجرة غير شرعي

منذ 15 دقيقة
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

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أحبطت دورية من القوات البحرية في الجيش عملية تهريب أشخاص عبر البحر بطريقة غير شرعية مقابل شاطئ طرابلس، وفقاً لبيان صادر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه نشر عبر منصة “إكس”.

وبحسب البيان، تمكنت الدورية من إنقاذ 124 مهاجرًا غير شرعيًّا من الجنسية السورية (بينهم 8 نساء و24 طفلًا)، كانوا على متن أحد الزوارق في المنطقة المذكورة.

وبهذا الصدد، جددت قيادة الجيش تحذيرها من مغبة الهجرة غير الشرعية كونها تعرض حياة المهاجرين للخطر الداهم، بالإضافة إلى الملاحقة القانونية أمام المراجع المختصة، مؤكدة أن وحداتها العسكرية مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحتها.

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