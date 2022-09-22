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صور مأساوية.. كارثة تحل بمركب لبناني قبالة شاطئ طرطوس في سوريا

منذ 22 ثانية
غرق عشرات المهاجرين على متن مركب لبناني قبالة سواحل طرطوس

غرق عشرات المهاجرين على متن مركب لبناني قبالة سواحل طرطوس

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أفاد التلفزيون السوري بغرق مركب لبناني للنزهة في المياه الحدودية قبالة مدينة طرطوس، وأن فرق الإنقاذ السورية انتشلت عدداً من ركاب الزورق، أسعفوا إلى مستشفى المدينة.

ونقلت اذاعة “شام أف أم” السورية عن الناجين قولهم, أن “الزورق انطلق من لبنان – المنية منذ أيام عدّة بقصد الهجرة ويحمل جنسيات مختلفة”.

وكانت صفحات إخبارية محلية ذكرت أن مركبا كان على متنه لبنانيون وسوريون. رجحت أنهم مهاجرون، تعرض للغرق قرب جزيرة أرواد قبالة شاطئ طرطوس.

وتحدثت وزارة النقل السورية عن وفاة 15 مهاجراً. وأشارت إلى أن المركب كان يقل 170 شخص.

 

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