صور مأساوية.. كارثة تحل بمركب لبناني قبالة شاطئ طرطوس في سوريا

غرق عشرات المهاجرين على متن مركب لبناني قبالة سواحل طرطوس

أفاد التلفزيون السوري بغرق مركب لبناني للنزهة في المياه الحدودية قبالة مدينة طرطوس، وأن فرق الإنقاذ السورية انتشلت عدداً من ركاب الزورق، أسعفوا إلى مستشفى المدينة.

ونقلت اذاعة “شام أف أم” السورية عن الناجين قولهم, أن “الزورق انطلق من لبنان – المنية منذ أيام عدّة بقصد الهجرة ويحمل جنسيات مختلفة”.

وكانت صفحات إخبارية محلية ذكرت أن مركبا كان على متنه لبنانيون وسوريون. رجحت أنهم مهاجرون، تعرض للغرق قرب جزيرة أرواد قبالة شاطئ طرطوس.

وتحدثت وزارة النقل السورية عن وفاة 15 مهاجراً. وأشارت إلى أن المركب كان يقل 170 شخص.

لأي متى بدنا نضل ندفع شهداء وابرياء بهالبلد..

مراكب الموت عم تكتر و بعتذر عالصور القاسية.. العثور على مركب يغرق قبالة طرطوس.. لبنان عم يموت pic.twitter.com/7ptE38WLt1 — firas farhat (@farhat_firas) September 22, 2022

معلومات عن غرق مركب مهاجرين من #لبنان قرب جزيرة أرواد السورية، وسقوط ضحايا، بإنتظار تفاصيل إضافية.#تلفزيون_لبنان #مراكب_الموت pic.twitter.com/2GGBAM0vHa — Tele liban (@telelibantv) September 22, 2022