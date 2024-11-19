صور.. ماذا يفعل أفيخاي أدرعي في جنوب لبنان!‎

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تصريحاً وصوراً على منصة “أكس” مُدّعياً أنه في لبنان، وكتب الآتي: “العين حين ترى الواقع كما هو: جولة في الجنوب اللبناني ومحطة في قريتيْ كفركلا والعديسة.

تفقدت المناطق التي حوّلها حزب الله إلى قواعد عسكرية أمامية مستخدمًا بناها التحتية وسكانها دروعًا بشرية. جولتي في الجنوب اللبناني تحمل في طياتها رسالة مهمة وواضحة. ترقبوا”.

العين حين ترى الواقع كما هو: جولة في الجنوب اللبناني ومحطة في قريتيْ #كفركلا والعديسة. تفقدت المناطق التي حوّلها حزب الله الارهابي إلى قواعد عسكرية أمامية مستخدمًا بناها التحتية وسكانها دروعًا بشرية. جولتي في الجنوب اللبناني تحمل في طياتها رسالة مهمة وواضحة. ترقبوا. pic.twitter.com/BibPkIPuSk — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 19, 2024