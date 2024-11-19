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صور.. ماذا يفعل أفيخاي أدرعي في جنوب لبنان!‎

19 - نوفمبر - 2024
أفيخاي أدرعي

أفيخاي أدرعي

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نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تصريحاً وصوراً على منصة “أكس” مُدّعياً أنه في لبنان، وكتب الآتي: “العين حين ترى الواقع كما هو: جولة في الجنوب اللبناني ومحطة في قريتيْ كفركلا والعديسة.

تفقدت المناطق التي حوّلها حزب الله إلى قواعد عسكرية أمامية مستخدمًا بناها التحتية وسكانها دروعًا بشرية. جولتي في الجنوب اللبناني تحمل في طياتها رسالة مهمة وواضحة. ترقبوا”.

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