صور وفيديو.. فوج إطفاء بيروت يسيطر على حريق الأشرفية – الرميل

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أنه على إثر تلقي بلاغ يفيد عن حصول حريق كبير في إحدى الأبنية الشاهقة في منطقة الأشرفية، توجهت على الفور فرق الإطفاء والاسعاف من فوج إطفاء مدينة بيروت وعند وصولهم كان سحب الدخان تتصاعد من الطبقات العليا من برج كرم في منطقة الأشرفية – الرميل، حيث عمل رجال الفوج بمؤازرة الدفاع المدني في الوصول الى مكان الحريق و اخماده بالسرعة اللازمة، ليتبين أن الحريق بدأ في الطبقتين الأولى والثانية وامتد عبر منور المبنى إلى الطبقات العلوية وصولا إلى الطبقة ٢٤، وان التدخل السريع لرجال الإطفاء حال دون امتداد النيران الى باقي أرجاء وطبقات المبنى التي كانت ستؤدي حتماً الى احتراقه بالكامل.

بعد محاصرة النيران في منور البناء والسيطرة على الحريق تم سحب ثلاث قوارير غاز كانت موضوعة في المكان، كما أنه لم يسجل أي إصابات بشرية وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.