صور ومقاطع فيديو من عين الرمانة تذكر اللبنانيين بمأساة الحرب الأهلية!

أعلن الصليب الأحمر اللبناني عن ارتفاع عدد الضحايا في الطيونة إلى خمسة قتلى، إضافة إلى وقوع 20 جريحاً، جراء الاشتباكات المسلحة التي وقعت اليوم في منطقتي الطيونة وعين الرمانة.

بدورها، اكدت مصادر طبية لـ”الحرة” سقوط 6 قتلى وأكثر من 60 جريحا جراء إطلاق النار في بيروت.

ولعل من أصعب المشاهد هي الصور التي تن تناقلها اليوم لتلامذة احدى المدارس في عين الرمانة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يبدو الخوف مسيطرا على عيون الأطفال.

واللافت ان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تشاركوا هذه الصور التي ذكّرت بجزء كبير منها بلحظات الخوف والذعر التي عاشها أطفال لبنان ايام الحرب اللبنانية.