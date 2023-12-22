صيدا.. توقف حركة الملاحة في المرفأ بسبب العاصفة

أدى تساقط الأمطار الغزيرة منذ ساعات الفجر الأولى، إلى تحول طرقات وشوارع مدينة صيدا وجوارها صباحاً، لبرك ومستنقعات جراء تدفق المياه بكثافة من مرتفعات شرق صيدا جارفة معها بقايا النفايات المتراكمة على أطراف الطرقات، مما تسبب بانسداد الاقنية، واعاقة حركة السير وتعطل بعض السيارات في المدينة .

وعلى إثر ذلك، استنفرت فرق بلدية صيدا عناصرها ،حيث تمكنت من فتح الاقنية في أمكنة تجمع المياه، الامر الذي سهل عملية تنقل المواطنين وعودة الأمور إلى طبيعتها

أما صيّادو الأسماك قاموا بشدّ وثاق مراكبهم في ​الميناء​، خشيّةً من تضرّرها نتيجة ارتفاع أمواج البحر والرّياح القويّة، في حين توقّفت حركة الملاحة البحريّة بسبب العاصفة والانواء، كما تدنّت ​درجات الحرارة​ بشكل لافت وخاصّةً في قرى شرق صيدا”.