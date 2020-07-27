صيدا ملتزمة بارتداء الكمامات واتخاذ الاجراءات الوقائية المطلوبة تصدياً لفيروس كورونا

يسجل في مدينة صيدا التزام شبه كامل بارتداء الكمامات واتخاذ الاجراءات الوقائية المطلوبة، لا سيما في محال السوبر ماركات والمحال التجارية، وذلك بعد تسجيل ارتفاع بعدد اصابات كورونا على صعيد لبنان.

ويلزم اصحاب المحال في سوق صيدا التجاري الزبائن بارتداء الكمامات ووضع معقم على اليدين وقياس درجة الحرارة، ولا يتم استقبال زبون لا يضع الكمامة، وقد ألصقت على أبواب المحال عبارة “الرجاء التزام وضع الكمامة”.

بالتوازي، تتخذ بلدية صيدا وبلديات قضاء صيدا الزهراني، بالتعاون مع القوى الامنية ومصلحة الصحة جنوبا وطبابة القضاء، اجراءات وقائية مشددة في رصد وتتبع اي حالات، ومنع اي تهاون لجهة اتباع ارشادات وزارة الصحة”.

وأفيد ان هناك حالتي اصابة بـ كورونا في مستشفى صيدا الحكومي، الاولى من قضاء صيدا والثانية من خارج القضاء، ووضعهما مستقر ويتلقيان العلاج اللازم، فيما ينتظر وصول آلة فحص pcr جديدة الى مستشفى صيدا الحكومي في غضون الايام القليلة المقبلة.

تجدر الاشارة الى ان عدد اصابات كورونا منذ بداية الازمة على صعيد قضاء صيدا الزهراني بلغ 94 حالة، اما في مدينة صيدا فيوجد ست اصابات، وذلك بحسب تقرير وزارة الصحة الاخير. وقد ارتفع عدد ارتفع الاصابات نتيجة قدوم الوافدين من الخارج ومخالطتهم مع المقيمين.

وفي هذا الاطار، تبذل البلديات والقوى الامنية في صيدا وقضائها جهودا جبارة لجهة التشدد بتطبيق الاجراءات الوقائية ومنع تفشي الوباء وتفلت الوضع. وتشدد على المواطنين رفع درجات الوعي والمسؤولية والحد من التخالط والمناسبات الاجتماعية والحفاظ على مسافة آمنة والالتزام بارتداء الكمامات وتتبع ارشادات النظافة الشخصية المطلوبة للحد قدر الامكان من وباء كوفيد -19 والانتصار عليه.