استمع لاذاعتنا

صيد ثمين بقبضة قوى الأمن… توقيف إحدى أكبر شبكات الدعارة والإتجار بالبشر

16 - نوفمبر - 2020
آخر تحديث: 16 - نوفمبر - 2020 3:42 مساءً
صيد ثمين بقبضة قوى الأمن

صيد ثمين بقبضة قوى الأمن

صوت بيروت إنترناشونال
A A A
طباعة المقال

بعد عملية رصد وتعقب من قبل مفرزة البحث والتدخل BRI (التابعة لوحدة الشرطة القضائية) والتي دامت مدة أسبوعين لإحدى أكبر شبكات الدعارة والإتجار بالبشر، حيث تبين أن الرأس المدبر هو المدعو (م. ع) سوري الجنسية ولديه عدة القاب (صدام، الشبح، الشيخ صدام) ومعمم عنه بهويتين مختلفتين وبحقه ثماني اسبقيات بجرم تسهيل الدعارة والاتجار بالبشر.

فعند الساعة العاشرة من تاريخه، توقيف الاخير في منطقة عمشيت، وعلى اثره تمت مداهمة شقتين الأولى في منطقة كفرياسين طبرجا والثانية في منطقة البوار الموضوعتين تحت المراقبة، حيث تم توقيف ست فتيات يعملن لديه في مجال الدعارة وهن:

-ل.و – 1987 غير لبنانية
-ص.ش – 1987 غير لبنانية
-م.غ – 1999 غير لبنانية
-ف.ز – 1992 غير لبنانية
-ص.ط – 1994 غير لبنانية
-ر.أ

    المزيد من أخبار لبنان

    مروان وغدي وأسامه الرحباني
    بعد احتدام الخلاف.. أول ردّ رسمي من أبناء منصور الرحباني على ريما الرحباني
    تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا
    إدارة الكوارث في صور: 33 اصابة مؤكدة وارتفاع العدد التراكمي إلى 2841 حالة
    مستشفى رفيق الحريري الجامعي
    مستشفى الحريري الجامعي: تسجيل 85 اصابة و31 حالة حرجة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    سعر صرف الدولار في السوق السوداء مازال يسجل ارتفاعا
    دولار السوق السوداء يلامس عتبة جديدة… بانتظار “الحكومة المستحيلة”
    تطوير فحوصات كورونا لكشف الإصابة بشكل أسرع
    كورونا
    تقنية جديدة لمراقبة موعد الإصابة بـ”عدوى كورونا”
    كائنات فضائية-تعبيرية
    هل توجد كائنات فضائية… الأزهر يجيب مستشهداً بآية قرآنية