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“صيرفة” تتبرى من ارتفاع الدولار الأسود: تدخل مشبوه

منذ 51 دقيقة
مصرف لبنان

مصرف لبنان

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أعلن مصدر في منصة “صيرفة” لـ”النهار” أننا نعمل على ضخّ الدولار في الأسواق كالمعتاد، ولا علاقة لنا في ارتفاع سعر السوق الموازية مجدّداً، ويعود هذا الصعود إلى تدخل مشبوه.

سجل دولار السوق السوداء صباح اليوم الخميس ارتفاعاً ملحوظاً إذ تراوح ما بين الـ23 ألف ليرة لبنانية للشراء و22900 ليرة لبنانية للبيع.

وشهدت أسعار المحروقات اليوم الأربعاء أيضاً ارتفاعاً كبيراً، إذ صدر جدول تركيب أسعار المحروقات، وشهدت أسعار البنزين والمازوت ارتفاعا ملحوظا فيما انخفض سعر الغاز.

وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:

– بنزين 95 اوكتان: 441000 ليرة.

– بنزين 98 اوكتان: 450000 ليرة.

– المازوت: 460000 ليرة.

– الغاز: 280000 ليرة.

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