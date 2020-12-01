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ضاهر: الأيام القادمة صعبة ولا حلول سياسية في الأفق

منذ ساعة واحدة
ميشال ضاهر

ميشال ضاهر

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غرد النائب ميشال ضاهر عبر حسابه على “تويتر” كاتبا: علينا غدا الابتعاد عن المواقف الشعبوية في الجلسة المخصصة لمناقشة موضوع رفع أو ترشيد الدعم. ‏وأقترح من منطلق اجتماعي وعلمي، ابقاء الدعم على القمح والأدوية، ورفع الدعم عن بعض المواد التي قد تقضي على ما تبقى من احتياط في مصرف لبنان، لان الأيام القادمة صعبة ولا حلول سياسية في الأفق”.

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