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ضاهر: الانهيار المالي هو نتيجة الحلول الترقيعيّة

منذ 15 دقيقة
ميشال ضاهر

ميشال ضاهر

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اعتبر النائب ميشال ضاهر عبر “تويتر”، أنّ “الانهيار المالي هو نتيجة الحلول الترقيعيّة ورمي المسؤولية تارة على الحكومة العاجزة، وتارة على السلطات المالية”.

وأضاف في تغريدته: “صرِفت أموال المودعين على الدعم وتم تسديد القروض المصرفية بالليرة، وبقي الدولار الجمركي بـ 1500 ليرة ولم نسمع أيّ اعتراض من أي كتلة نيابية. فليتحمل المجلس مسؤولياته أو فليرحل”.

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