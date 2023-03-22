ضاهر: الانهيار المالي هو نتيجة الحلول الترقيعيّة

اعتبر النائب ميشال ضاهر عبر “تويتر”، أنّ “الانهيار المالي هو نتيجة الحلول الترقيعيّة ورمي المسؤولية تارة على الحكومة العاجزة، وتارة على السلطات المالية”.

وأضاف في تغريدته: “صرِفت أموال المودعين على الدعم وتم تسديد القروض المصرفية بالليرة، وبقي الدولار الجمركي بـ 1500 ليرة ولم نسمع أيّ اعتراض من أي كتلة نيابية. فليتحمل المجلس مسؤولياته أو فليرحل”.

الانهيار المالي هو نتيجة الحلول الترقيعية ورمي المسؤولية تارةً على الحكومة العاجزة وتارة على السلطات المالية. صرفت أموال المودعين على الدعم وتم تسديد القروض المصرفية بالليرة. وبقي الدولار الجمركي ب ١٥٠٠ ليرة ولم نسمع أي أعتراض من اي كتلة نيابية فليتحمل المجلس مسؤولياته او فليرحل — Michel Daher (@mgdaher) March 22, 2023