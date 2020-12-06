ضاهر: الحكومة لن تتشكل قبل أربعة إلى خمسة أشهر

شدد النائب ميشال ضاهر على أن البلد لا يمكن أن يستمر على هذا النحو، داعيا الى مواجهة الحقائق الاقتصادية والمالية مهما كانت صعبة.

وتوقع في حديث عبر صوت كل لبنان عدم تشكيل حكومة قبل أربعة إلى خمسة أشهر، واعتبر أن المطلوب تفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال لأن البديل غير موجود.

من جهة أخرى، وصف ضاهر جلسة مجلس النواب الأخيرة بحفل زجل ودجل إذ إن أحدا لا يريد التدقيق الجنائي، لأنه سيدين جميع من سرق ونهب على مدى سنوات، مشيرا الى أن الطبقة السياسية تريد المبادرة الفرنسية، ولكن لا تريد الإصلاحات، ورأى أن البلد يتجه نحو الهاوية.

وعن رفع الدعم عن السلع الأساسية، شدد على ضرورة تحديد الأرقام الحقيقية في مصرف لبنان كخطوة أولى، مؤكدا أن مجلس النواب لا يمكنه بت بموضوع الدعم إذا لم تتوضح الصورة كاملة.

ورأى أن نسبة كبيرة من الدعم تذهب هدرا للأغنياء وتهريبا عبر الحدود، داعيا إلى دعم الفقراء بشكل مباشر عبر إعطاء كل عائلة مبلغ مليون ليرة.