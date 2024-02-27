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ضاهر: جميع الحلول لمشاكلنا تبدأ بالاصلاح

منذ 7 دقائق
ميشال ضاهر

ميشال ضاهر

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زار النائب ميشال ضاهر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، وبحثا في آخر المستجدات، لا سيما تداعيات الحرب في جنوب لبنان واضرابات القطاع العام والفراغ الرئاسي.

بعد اللقاء، قال ضاهر: “تشرّفت بزيارة صاحب الغبطة حيث تباحثنا بآخر المستجدات لا سيما تداعيات الحرب وخطورة توسّعها، كما تناولنا مشكلة الاضرابات في القطاع العام وأهمية تلبية طلبات الموظفين وخصوصا القطاعات التي تؤثر بشكل مباشر على الدورة الاقتصادية في البلد والا فالشلل الحاصل سيصيب كل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص أيضاً”.

أضاف: “توصّلنا مع غبطته الى خلاصة واحدة وهي أن جميع الحلول لمشاكلنا السياسية والامنية والاقتصادية تبدأ بالاصلاح وانتظام عمل المؤسسات وأوّلها انتخاب رئيس جمهورية بأسرع وقت ممكن، وعلينا جميعًا الدفع بهذا الاتجاه بدل الاكتفاء بالتعطيل والتأجيل ومشاهدة الانهيار”.

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