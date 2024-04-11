ضاهر: دار الفتوى ستبقى مرجعية وطنية أساسيّة لجميع أبناء البقاع

زار النائب ميشال ضاهر مفتي زحلة والبقاع الغربي الشيخ الدكتور علي الغزاوي، معايدًا بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، في أزهر البقاع.

وأكّد ضاهر أهمية دور المفتي الوطني وخطابه الذي يدعو دائمًا الى الوحدة والتلاقي، وأنّ دار الفتوى ستبقى مرجعية وطنية أساسيّة لجميع أبناء البقاع وخصوصًا في هذه الظروف الصعبة التي نعيشها جميعًا.

وفي آخر المستجدات دعا نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في بيان، القيادات السياسية إلى “ضرورة التنبه لما يجري من أحداث وتصعيد في الخطاب السياسي التحريضي واتهامات خطيرة تجر إلى فتن داخلية لا يستفيد منها إلا العدو الاسرائيلي، ويكفي اللبنانيين ما يعانونه من أزمات داخلية حتى يُضاف إليها المزيد من الضغوط والاعباء السياسية التي يمكن أن تجر إلى فتن داخلية، خصوصاً أن العدو الصهيوني العالق في وحل غزة يحتاج إلى ما يفتح له باب الخروج منها ليكون لبنان الضحية ويدفع ثمن إخراجه من مأزقه الوجودي”.

وتابع: “إنني إذ أنبّه الجميع من الوقوع في هذا الفخ، أدعو إلى ضرورة خفض الخطاب السياسي والاحتكام إلى لغة العقل والاعتماد على الأجهزة والقوى الامنية والقضائية لوضع الامور في نصابها بدل اللجوء إلى التجييش الطائفي وإفلات الامور من عقالها ليتصرّف الشارع وتخرج الامور عن السيطرة”.

وتوجّه بالتعزية إلى أهل الضحايا وإلى عائلة المغدور المرحوم الشهيد محمد سرور، و”أسأل الله له الرحمة ولاهله الصبر والسلوان”.