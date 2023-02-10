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ضاهر عن "الكابيتل كونترول": كمن يشتري قفص لحبس عصفور ميّت

منذ 3 دقائق
ميشال ضاهر

ميشال ضاهر

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اعتبر النائب ميشال ضاهر في تغريدة له عبر “تويتر”، أنّ “قانون الكابيتل كونترول الذي أقرّته اللجان المشتركة لا يشبه أيّ قانون من قوانين الكابيتل كونترول في العالم”.

كما أضاف ضاهر: “ولدى مناقشته في اللجان شبّهته “كمن يشتري قفص لحبس عصفور ميّت” وللأسف هذا هو التوصيف الحقيقي لهذا القانون”.

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