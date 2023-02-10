ضاهر عن "الكابيتل كونترول": كمن يشتري قفص لحبس عصفور ميّت

اعتبر النائب ميشال ضاهر في تغريدة له عبر “تويتر”، أنّ “قانون الكابيتل كونترول الذي أقرّته اللجان المشتركة لا يشبه أيّ قانون من قوانين الكابيتل كونترول في العالم”.

كما أضاف ضاهر: “ولدى مناقشته في اللجان شبّهته “كمن يشتري قفص لحبس عصفور ميّت” وللأسف هذا هو التوصيف الحقيقي لهذا القانون”.

قانون الكابيتل كونترول الذي أقرّته اللجان المشتركة لا يشبه أي قانون من قوانين الكابيتل كونترول في العالم.

ولدى مناقشته في اللجان شبّهته "كمن يشتري قفص لحبس عصفور ميّت" وللأسف هذا هو التوصيف الحقيقي لهذا القانون. — Michel Daher (@mgdaher) February 10, 2023